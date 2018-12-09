شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تبدأ اليوم نظر قانون تنظيم السياحة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى اجتماع اليوم الأحد برئاسة النائب عمرو صدقى، لدراسة بيان وزيرى الطيران المدنى والسياحة، الذى ناقشاه أمام اللجنة فى اجتماع الأسبوع قبل الماضى، وكذلك نظر مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من النائب عمرو صدقى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

كما تستكمل اللجنة نظر مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها غدا الاثنين، لمناقشة المشاكل والمعوقات والسلبيات التى تواجه المستثمرين السياحيين، ما يخص النقل السياحى.