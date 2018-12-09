محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- وكالات:
دعا كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران محمد عبد السلام، أمس السبت، إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة "كل الأحزاب السياسية".
وأدلى عبد السلام بالتصريحات لوكالة أنباء "رويترز"، على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
ويواصل وفدا الحكومة والحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعا.
شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يدعون لتشكيل حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .