الحوثيون يدعون لتشكيل حكومة انتقالية تضم كل الأحزاب اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- وكالات:

دعا كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران محمد عبد السلام، أمس السبت، إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة "كل الأحزاب السياسية".

وأدلى عبد السلام بالتصريحات لوكالة أنباء "رويترز"، على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ويواصل وفدا الحكومة والحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعا.