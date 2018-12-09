"القوى العاملة بالبرلمان" يناقش مشكلة "صوت القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة صباحا، برئاسة جبالى المراغى، طلب إحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن ما يحدث من جراء توقف العمـل بشـركة صـوت القـاهرة للصـوتيات والمرئيـات التابعـة للهيئـة الوطنيـة للإعلام .
ويرتكز المناقشات على أثار قرار الهيئة، في ضـياع لحقـوق العـاملين، نتيجـة توزيعهم بشكل غير قانوني على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.
ويستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد ، عقد جلساته العامة، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين من بينها ممارسات الاحتكار والضريبة العقارية.
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