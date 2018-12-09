انت الان تتابع مياه البحر المتوسط تقطع «الشط» وتصل الأراضي في بلطيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مايكل سمير ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٣ م

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن حدوث قطع بشاطئ مدينة بلطيم فى كفر الشيخ ومرور المياه فى الأراضى الرملية غير المنزرعة حتى وصلت إلى مصرف المحيط الأيمن ومنه إلى نهاية ترعة أبودخان، نتيجة ما تشهده البلاد خلال هذه الفترة من تأثيرات التغيرات المناخية المتقلبة على طول السواحل الشمالية ومنطقة شمال الدلتا، وتسببت في ارتفاع منسوب سطح البحر عن المنسوب الطبيعى بمقدار يتراوح ما بين 1.5 و2 متر، منذ مساء أمس الأول. وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري، جميع أجهزة الوزارة المعنية بنطاق المحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحدث

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم، توجه كلًا من خالد مدين، رئيس مصلحة الرى، ومحمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وعبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، وعدد من قيادات الرى والصرف وحماية الشواطئ بالمحافظة، مدعومين بمعدات الوزارة لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لترميم القطع، ووقف دخول مياه البحر إلى المصرف