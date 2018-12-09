حزب بلجيكي يحذر: الموافقة على "اتفاق الهجرة" سيُسقط الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب أ)

حذر بارت دى ويفر زعيم الحزب الوطني الفلمنكي المحافظ (إن.في.إيه) وهو أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي البلجيكي، من أن قرار رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل ، بالتوجه إلى مدينة مراكش المغربية لإقرار اتفاق الهجرة، سيؤدي إلى انهيار الإئتلاف.

ومن المقرر أن يقر زعماء العالم "اتفاق الأمم المتحدة العالمي حول الهجرة"، وذلك أثناء اجتماع ستستضيفه مدينة مراكش المغربية الأسبوع المقبل.

ومع ذلك تراجعت عدة دول من بينها الولايات المتحدة عن الموافقة على هذا الاتفاق غير الملزم الذي يهدف إلى تنظيم عملية الهجرة.

وفي بلجيكا، يعارض الحزب الوطني الفلمنكي، وهو عضو في الائتلاف الحكومي وأكبر أحزاب البلاد ، الميثاق الذي تعهد رئيس الوزراء شارل ميشيل في سبتمبر بالتوقيع عليه.

وكان البرلمان الوطنى البلجيكي قد صوت امس الأول الخميس لصالح التصديق على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء البلجيكي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قال ميشيل إنه سيتوجه إلى مراكش غدا الأحد ، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع فى الآراء على إعادة النظر في التصديق على الميثاق.

غير أن بارت دى ويفر زعيم الحزب الوطني الفلمنكي قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ، إن القيام بذلك "سيؤدي بحكم الواقع" إلى إقصاء حزبه عن الائتلاف الحكومي ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا".

وقد هز الخلاف حول الاتفاق الأممي بشأن الهجرة أيضا حكومات أوروبية أخرى. ففي الأسبوع الماضي، قدم وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك استقالته بعد أن رفضت بلاده الاتفاق.

ورفضت الاتفاق علنا كل من المجر والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وبولندا وسويسرا.