محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث السبت، من اندلاع المظاهرات التي دعت لها "السترات الصفراء" في فرنسا، وتسليم حادثة التدافع داخل ملهى ليلي في إيطاليا التي أودت بحياة 6 من المراهقين، وحتى رحلة المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم في صور: التظاهرات تشتعل في باريس.. والهجرة من أمريكا الوسطى مستمرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .