انت الان تتابع علاء عن انتقاله للأهلي: بلعب في أفضل نادي بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٥ ص

قال محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، إنه اختار الانتقال للنادي الأبيض رغم مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي معه، وتوقيعه للأخير بالفعل، موضحًا أنه في الأساس «زملكاوي»، رغم انتماء جميع أفراد عائلته بتشجيع القلعة الحمراء، وعلق علاء في تصريحات تليفزيونية، بحلقة السبت، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة ON sport، عن إمكانية انتقاله للنادي الأهلي قبل اللعب للزمالك، قائلًا: «أنا حاليًا في أفضل نادي في مصر»، مشيرا إلى أنه تواصل مع رئيس الزمالك وبالتواصل مع أحمد حسام ميدو قرر التوقيع.

ولفت إلى أن رئيس الزمالك تواصل مع أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة آنذاك، وقرر بعدها التوقيع على الفور للنادي الأبيض، دون أي خلاف علي أي أمور مادية بشأن انتقاله.وأكد علاء، أنه كان يقدم مستويات جيدة مع فريق السابق وادي دجلة، وسجل 11 هدف في موسمين، لكن الإعلام لا يسلط الضوء سوى على أندية القمة،