شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: زيارات متبادلة للبرلمان لدول أفريقيا لعمق العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن الدولة نجحت فى تنظيم مؤتمر "أفريقيا 2018" بنسخته الثالثة، لافتا إلى أنه فرصة جيدة لمد آليات التعاون الكامل والاستراتيجى مع أفريقيا وتعميق العلاقات الثنائية.

وأشار وكيل مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيارات متبادلة للبرلمان مع عدد من الدول بأفريقيا، لتعميق العلاقات الثنائية ودعمها بين الدولتين، مؤكدا أن هناك حرصا من السلطة التنفيذية والبرلمان للتوجه نحو القارة السمراء.

وشدد أن الزيارات البرلمانية للقارة السمراء، ستشمل تشجيع الشركات المصرية للاستثمار فى أفريقيا، وأيضا المستثمرين الأفارقة للمشاركة مع مصر.

وتشمل فعاليات منتدى إفريقيا 2018، عدد من الجلسات الخاصة بالمرأة وريادة الأعمال، حيث تشمل أعمال الجلسة الأولى بعنوان "نمضى قدما"، يشارك فيها دافنى نكوسى، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، Kalagadi Manganese، ومنى ذو الفقار، رئيس، المجموعة المالية هيرميس، بينيتا ديوب، مبعوثة الاتحاد الأفريقى الخاصة المعنية بالمرأة والسلام والأمن وفانيسا مونجار، مديرة بالبنك الإفريقى للتنمية، ويراس الجلسة: ماجى كيجوزى، رئيسة قسم الأعمال والمهن (BPW) كمبالا وسفارة SDG5.