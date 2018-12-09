متحدث الرئاسة المصرية: العلاقات المصرية الروسية استراتيجية وقوية

أكّد المتحدث بإسم ​رئاسة الجمهورية​ المصرية، السفير بسام راضي، أنّ "العلاقات المصرية الروسية متميّزة على مستوى التاريخ، وإنها علاقات وطيدة على الأصعدة كافّة".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "التعاون التاريخي المصري الروسي يعود لعشرات السنوات، وأنّه تعاون استراتيجي قوي ظهر جليًّا في زيارة الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ الأخيرة ل​روسيا​، حيث وقّع على وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهو ما يؤكّد أهمية العلاقة الممتدة بين روسيا ومصر".

ونوّه إلى أنّ "أن الجانب الروسي له باع طويل وتاريخي في مصر، بخاصّة فيما يتعلّق بمسيرة التنمية، وفي المشروعات التنموية الكبيرة، على المستويات الاقتصادية والعسكرية والتجارية، وأنها تأتي في إطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين".