مصادر الـLBCI: قيادة الجيش بصدد إعادة مبلغ 20 مليار ليرة نهاية هذا العام إلى خزينة الدولة

كشفت مصادر ​قيادة الجيش اللبناني​ لقناة الـ"LBCI"، "أنّها بصدد إعادة مبلغ 20 مليار ليرة نهاية هذا العام إلى خزينة الدولة".

وأوضحت أنّ "في كل عام يقدّم حوالي 800 عسكري بين رتباء وضباط استقالاتهم من ​المؤسسة العسكرية​، وارتفع الععد هذا العام إلى 1300، إذ أضيف إليهم أرقام أخرى"، مبيّنةً أنّ "هؤلاء الـ1300 هم من أصحاب الرتب والرواتب المرتفعة، ووفّرت المؤسسة بتسريهم الرواتب والأعباء العائلية الّتي كانوا يحصلون عليها".

ولفتت المصادر إلى أنّ "المؤسسة وظّفت مكانهم 3000 جندي من أصحاب الإختصاص برواتب أقل بكثير".