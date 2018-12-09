مزارع يقتل نجل شقيقه وينتحر بمبيد حشري في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

انتحر مزارع بتناول مبيد حشري عقب إطلاقه النار على شقيقه، ونجل الثاني ليلقى الأخير مصرعه متأثرًا بإصابته، في واقعة شهدتها قرية علّام التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة.

اتضح نشوب مشاجرة بين كمال. ا. ع. 60 سنة، مزارع، وشقيقه الأصغر علام. ا. ع. 57 سنة، بسبب خلافات عائلية بينهما، وتدخل نجل الثاني، ويدعى أسامة. ع. أ. بإخراج سلاحه محاولًا إطلاق النار على عمه، فقام الأخير بالاستحواذ على السلاح وأطلق النار عليه، وعلى والده، ما أدى إلى مصرع نجل شقيقه وإصابة شقيقه.

عقب ذلك ضرب الجاني نجله الكفيف "علاء" 25 سنة ببلطة حديدية، ثم أقدم على الانتحار بتناوله مبيد حشري ليلقى مصرعه في الحال.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، ومستشفى إيتاي البارود العام، وتمكّن ضباط مباحث شبراخيت من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت رقم 6655 لسنة 2018 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.