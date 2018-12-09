أبرز التصريحات في 24 ساعة: مخربون كانوا بين المتظاهرين الفرنسيين وتم التصدي لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن بعض المخربين تسللوا بين المتظاهرين في احتجاجات حركة "السترات الصفراء" بالعاصمة باريس، فيما شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا على وزير خارجيته السابق ريك تيلرسون، بعد أن وصفه الأخير بشخصية غير منضبطة أرادت دائما خرق القانون، في مقابلة أُجريت معه الخميس.

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