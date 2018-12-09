توقعات الأبراج ليوم December 9, 2018

برج الحمل
مهنياً: كن هادئاً وصحّح الأوضاع بأسرع ما يمكن، لا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفاً ومتفهماً
عاطفياً: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفياً، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء
صحياً: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها
برج الثور
مهنياً: تبدو سعيداً بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة، كذلك تسعد باستقرار الأجواء الواعدة
عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط
صحياً: لا تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل
برج الجوزاء
مهنياً: كن حذراً في تنقلاتك، وانتبه لكل شاردة وواردة في العمل، وخصوصاً من قبل أشخاص دخلوا أخيراً على خط حياتك المهنية
عاطفياً: لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل
صحياً: إذا أرهقت نفسك أكثر من اللازم قد تكون العواقب وخيمة عليك، فانتبه
برج السرطان
مهنيا: لديك طاقة كبيرة للعمل والإبداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتحتوي الأمور وتتخذ قرارات استثنائية
عاطفياً: طاقة جيّدة وتواطؤ مع الحبيب ابتداء من اليوم، وتتغلّب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به
صحياً: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية
برج الأسد
مهنياً: تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة
عاطفياً: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح
صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية
برج العذراء
مهنياً: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائباً، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعيد المهني
عاطفياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل
صحياً: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك
برج الميزان
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أحلام تتحقق أو عن بعض الأجواء الحالمة التي تعيشها في مجالك المهني والتي تتمنى أن تصبح حقيقية
عاطفياً: يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية
صحياً: تخرج من وعكة قوياً وسليماً ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة
برج العقرب
مهنياً: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فبعضهم قد يكون مؤثراً في مركز القرار، وذلك لن يكون في مصلحتك
عاطفياً: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات
صحياً: بادر إلى القيام بما يخفف من حدة الضغط عليك، لتبقى في صحة جيدة
برج القوس
مهنياً: تجد المساعدة الصادقة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع
عاطفياً: تعيش جواً من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكاً في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم
صحياً: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة
برج الجدي
مهنياً: تتمتع اليوم بحيوية مضاعفة ومميزة بالحركة والجدّ والنشاط، وتفكّر في القيام بمشروع مهني كبير
عاطفياً: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما
صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة
برج الدلو
مهنياً: إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء
عاطفياً: ما رغبت به منذ مدّة يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية
صحياً: سرعة دقات القلب لها عيارات محدّدة، فإذا شعرت بأي خلل في هذا الشأن سارع إلى طبيبك
برج الحوت
مهنياً: تصبح المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي
عاطفياً: يطرأ تغيير مهم في حياتك العاطفية، وتتخلص من بعض الضغوط التي كانت تبقيك في حالة من الاضطراب
صحياً: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيراً
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