كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جحيم أردوغان يدفع الأتراك إلى الهجرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: "تركيا جحيم الأتراك"، فيما أوضح الفيديو أن تراجع الحريات في تركيا، ساهم في التدهور الاقتصادي المتواصل للبلاد، واعتماد اهل الثقة بديلاً عن الكفاءات والحقوق
وأوضح فيديو مداد نيوز، أن الأتراك يبحثون عن الحياة بعيداً عن أسوار أردوغان المفروضة على تركيا، حيث أن عدد الأتراك الذين غادروا البلاد قد زاد عن 63 بالمئة في 2016، من بينهم 24 ألف مهندس متخصص في تكنولوجيا المعلومات، قبل أن يرتفع إلى 113 ألف العام الماضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن جحيم أردوغان يدفع الأتراك إلى الهجرة (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .