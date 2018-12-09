كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية: تركيا دولة يستحيل العيش فيها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت "مياتوفيتش":إن بعض القوانين التي أعدتها تركيا لمكافحة الإرهاب جعلت العيش في البلاد مستحيلا لعدد من الأفراد، وأن السجون التركية تضم أشخاصا تعتبرهم السلطات عناصر إرهابية محتملة أو متورطين في عمليات إرهابية، مؤكدة أنها ستبحث هذا الأمر مع السلطات التركية خلال زيارتها القادمة إلى تركيا.
هذا وشددت مياتوفيتش على ضرورة انصياع أنقرة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي السابق صلاح الدين دميرتاش.
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