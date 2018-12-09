مراكش.. تتويج “جوي” النمساوي بالجائزة الكبرى

أسدل الستار، مساء اليوم السبت (8 دجنبر)، على فعاليات الدورة السابعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، التي انطلقت يوم 30 نونبر الماضي في المدينة الحمراء.

النجمة الذهبية

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية عن تتويج الفيلم النمساوي “جوي” للمخرجة سودابيه مرتضائي بالنجمة الذهبية.

ويركز الفيلم، الحائز على جائزة مهرجان لندن السينمائي، على الاستغلال المفرط للنساء لبعضهن البعض، حيث تتولى”وسيطات الدعارة” تهريب الفتيات الجديدات واستغلالهن.