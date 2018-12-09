برشلونة يكتسح إسبانيول في الديربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق برشلونة مباراة الديربي أمام إسبانيول لصالحه بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية البارسا كل من اللاعبين ليونيل ميسي (هدفان)، عثمان ديمبلي ولويس سواريز.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

واستمرت مرحلة جس النبض بين الفريقين، لما يقارب العشر دقائق، حيث حافظ برشلونة على هدوئه، مستحوذا على الكرة في وسط ملعب إسبانيول، بينما بقي الأخير متماسكا.

وحصل "البرغوث" على مخالفة، في الدقيقة 17، قرب حدود منطقة الجزاء، حيث نجح من خلالها في افتتاح أهداف اللقاء، بتسديدة رائعة في الشباك الجانبية.

وسيطر وسط ملعب البلوغرانا على اللقاء بشكل كامل، مع نزول ميسي أكثر من مرة، لاستلام الكرة بعيدًا عن منطقة الجزاء.

وقاتل ميسي للاحتفاظ بإحدى الكرات، ونجح في تمريرها لديمبلي، الذي راوغ مدافع إسبانيول، ووضعها بالقدم اليمنى داخل المرمى، في الزاوية البعيدة على طريقته المعتادة، ليضاعف النتيجة لبرشلونة، في الدقيقة 26.

وكاد ميسي أن يسجل الهدف الثالث، بعدما ارتدت الكرة من الحارس لوبيز، لكن تسديدة نجم برشلونة الرأسية ارتطمت بالقائم الأيمن.

ووسط حالة من غياب التركيز وسوء التمركز، من مدافعي أصحاب الأرض، صمم لويس سواريز أن يضع بصمته في المباراة، بتسجيله للهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، بتسديدة في الزاوية الضيقة، مرت من بين قدمي الحارس.

وفي الشوط الثاني، تناقل نجوم البارسا الكرة بسهولة، ومن ضربة حرة جديدة، وضع ميسي ثاني أهدافه، ورابع أهداف برشلونة، في الدقيقة 65، ليبدأ جمهور إسبانيول في مغادرة الملعب.

وأجرى إرنستو فالفيردي، مدرب البلوغرانا، أول تغييراته في الدقيقة 68، بخروج عثمان ديمبلي، المتألق، ليشرك البرازيلي فيليب كوتينيو، ثم تبعه بتغيير آخر، بدخول منير الحدادي بدلا من لويس سواريز.

وفشل إسبانيول في تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه، على ملعبه، بعدما رفض الحكم احتساب هدف أوسكار دوارتي، في الدقيقة 73، بعد مراجعة تقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل.

وهدأ اللقاء في الدقائق العشر الأخيرة، حيث حاول لاعبو إسبانيول، زيارة شباك البارسا، دون أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز كاسح للضيوف.