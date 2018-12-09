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شكرا لقرائتكم خبر عن شككت في كيماوي حلب.. واشنطن: روسيا والأسد متورطان والان نبدء بالتفاصيل
ظروف جوية سيئة تواجه النازحين بمعسكر شمارين جنوب حلب (أ ف ب)
ظروف جوية سيئة تواجه النازحين بمعسكر شمارين جنوب حلب (أ ف ب)
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: إن واشنطن تمتلك معلومات عن ضلوع العسكريين الروس وعناصر للأسد في استخدام الغاز المسيل للدموع، وتعتبر أنهما يستفيدان منه من أجل تقويض الثقة بنظام إدلب لوقف إطلاق النار.
وأكدت واشنطن أن القوات المؤيدة للنظام كانت تسيطر على موقع الحادث وقد تكون لوثت الموقع قبل إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقا مطلوبا في الحادث.
وأضافت: نحذر روسيا والنظام من التدخل في الموقع وندعوهما لتأمين سلامة المفتشين حتى تتاح فرصة لمحاسبة المسؤولين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد زعمت في وقت سابق قصف المعارضة أحياء سكنية بحلب في 24 نوفمبر بقذائف تحتوي على مواد سامة، ما أسفر عن إصابة العشرات، بينهم أطفال.
شكرا لقرائتكم خبر عن شككت في كيماوي حلب.. واشنطن: روسيا والأسد متورطان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .