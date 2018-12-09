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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة بريطانية: اتفاق ماي لـ«البريكست» أفضل اختيار والان نبدء بالتفاصيل
وزيرا البيئة غوف والعمل أمبر راد يغادران 10 داوننج ستريت (أ ف ب)
وزيرا البيئة غوف والعمل أمبر راد يغادران 10 داوننج ستريت (أ ف ب)
ويبدو أن أعضاء البرلمان يتجهون إلى رفض اتفاق ماي بعد غد الثلاثاء، وهو أمر يترك الباب مفتوحا أمام عدد من النتائج الممكنة من بينها خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي.
وقالت راد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية السبت: أفضل اتفاق لدينا هو، الذي قدمته رئيسة الوزراء، وأضافت: هناك خطة واحدة فقط. وقالت ماي: إن من الضروري أن يؤيد أعضاء البرلمان اتفاقها للانسحاب، وإن البديل هو إما أن يواجهوا خروجا مؤلما دون اتفاق أو إمكانية ألا يكون هناك «بريكست».
وقالت راد: إذا لم تمر «خطة ماي»، فمن الممكن طرح أي من هذين الاختيارين: التصويت الشعبي، الاختيار النرويجي.
والنرويج ليست عضوا في الاتحاد لكنها ضمن السوق الموحدة للتكتل، ما يسمح بحرية نقل السلع ورأس المال والخدمات وانتقال الأشخاص، ويطرح الاختيار النرويجي أيضا بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
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