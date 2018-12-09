شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء ميليشيات العراق: الحكومة ستكتمل وفقا لتوجيهات خامنئي والان نبدء بالتفاصيل

أحد مناصري مقتدى الصدر يرفض سيادة إيران على العراق (أ ف ب)

أحد مناصري مقتدى الصدر يرفض سيادة إيران على العراق (أ ف ب)

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أمس السبت، على الإسراع بإكمال التشكيلة الحكومية وفق توجيهات اية الله خامئني.

ونقل موقع «شبكة أخبار العراق» عن بيان للمكتب الإعلامي لتحالف الميليشيات: إن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، هادي العامري رئيس تحالف الفتح، وأضاف: إن اللقاء بحث مجمل القضايا على الساحة السياسية العراقية وسبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية وفق توجيهات آية الله خامئني بعيدا عن التدخلات الأمريكية.

وسبق أن دعت كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر، إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والتحزب، خاصة فيما يخص حقيبتي الدفاع والداخلية، مشددة على أنها يجب أن تكون مستقلة ولا تسير وفقا لسياسة نظام إيران، التي تتدخل بشكل سافر سياسيا وأمنيا واقتصاديا في العراق.

» تعنت الفياض

من جهتها أكدت كتلة «عطاء» النيابية، التي يتزعمها رجل إيران فالح الفياض، أن الأخير لن يسحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة. وقال رئيس الكتلة النائب حيدر الفؤادي، في بيان مقتضب: إن الفياض لن يسحب ترشيحه والقرار وجوبي على عبدالمهدي من المرشد خامئني.

ويعد اسم الفياض أحد أكثر الأسماء التي لقيت اعتراضاً على تقلده وزارة في التشكيلة الجديدة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، إلى جانب مرشح الدفاع، فيصل فنر الجربا.

وفشل مجلس النواب، الثلاثاء، بتمرير المرشحين الثمانية للوزارات الشاغرة، بعد أن تعثرت الجلسة، والتوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين.