انت الان تتابع المدير الفني لتشيلسي عن إسقاط السيتي: الأمر ليس سهلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٦ م

أبدى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، سعادة كبيرة، بعد الفوز الغالي الذي حققه البلوز، مساء السبت، على ضيفه مانشستر سيتي، مؤكدًا أن سعادته بهذا الانتصار مختلقة لأن الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق. وألحق فريق تشيلسي الهزيمة الأولى لحامل اللقب مانشستر سيتي، بعدما حقق الفوز عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحدث ساري، عقب المباراة في تصريحات نقلتها BBC، أن العقلية التي ظهر بها لاعبي فريقه خلال اللقاء تجعله أكثر اطمئنانًا وسعادة بالفوز الذي تحقق على السيتي. وتابع: «قدمنا مستوى قوي طوال الـ90 دقيقة من جميع الاتجاهات، واستحقينا الفوز وتمكننا من خلق حافز لأنفسنا بشكل جيد، فنحن بالتأكيد نحتاج لمثل هذه