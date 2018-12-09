انت الان تتابع جوارديولا عن السقوط أمام تشيلسي: قدمنا مستوى مذهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٥ م

حرص الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على الإشادة بأداء لاعبي فريقه رغم السقوط أمام تشيلسي، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا أداء قوي وأفضل من أداءهم في بعض المباريات التي فازوا بها. وألحق فريق تشيلسي الهزيمة الأولى لحامل اللقب مانشستر سيتي، بعدما حقق الفوز عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلق جوارديولا، في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة: «قدمنا مستوى مذهل في الشوط الأول، ولم يتمكن تشيلسي من صناعة فرص تهديف حقيقة رغم تسجيله لهدف قبل النهاية، وفي الشوط الثاني قاتلنا منذ الدقيقة الأولى، وأرى أننا لعبنا مباراة قوية باستثناء دقائق قليلة». وتابع: «جميع الفرق ترغب في هزيمة