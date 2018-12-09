الإمارات ترفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 50%

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) إلى 50% ابتداء من الدورة القادمة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وجَّه برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، "في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة".

ويبلغ التمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي 5.22% ورفعها إلى 50% يضع "دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، إن "تخصيص نسبة 50% للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي، تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر "المرأة نصف المجتمع، وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي."