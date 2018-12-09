الشعب الايطالي ينتفض ضد التغلغل القطري ببلادهم

شهدت شوارع العاصمة روما انتفاضة دولية جديدة ضد تنظيم الحمدين الإرهابي، حيث خرج العشرات من المتظاهرين للتنديد بجرائم العصابة الحاكمة أمام مقر سفارتهم حاملين لافتات تندد بجرائم تميم العار.

من جانبه حاول السفير القطري بروما الحفاظ على ماء وجهه نتيجة الفضائح المعلنة لإمارته الإرهابية والتي يرفضها كل شعوب العالم، فقام بالاتصال بالشرطة للاحتجاج على التظاهرات وابلاغهم ببطلان حجتهم القانونية في تنظيم تلك المظاهرات، ولكن بعد تقصي المباحث الإيطالية للأمر اكتشفوا كيدية البلاغ وشرعية تلك المظاهرات.

التظاهرة الحاشدة قادتها البرلمانية الإيطالية السابقة سعاد السباعي، التي اوضحت ان الرفض الشعبي في إيطاليا للتدخل القطري في بلادهم كبير ويتزايد بعد فضح أمر مخططان عصابة الدوحة الخبيثة، مشيرة إلى أن جرائم تميم بحق البشرية قد ضاقت بها شعوب العالم ذرعًا، وأنه على القادة العرب أن يتحدوا بوجه الوحشية والقذارة القطرية

وتابعت السباعي خلال تصريحات صحفية، أن مصور الجزيرة حاول التحرش بهم لفبركة تقرير إعلامي عن تظاهراتهم الحاشدة، ولكنه هرول عقب ذلك إلى مبنى سفارته لإكمال مهمته في تدليس الحقيقة بعد طرده من قبل المحتشدين، وشددت على حقها في ملاحقة تلك القناة القذرة قانونيًا حتى يتم طردها من روما .

و في سياق متصل، فضح المتظاهرون محاولة الذليل للتسلل داخل حكومة بلادهم عن طريق شراء بعض المسؤولين لتسهيل مهمته المشبوهة، والدليل على ذلك هو تغير موقف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بنسبة 180 درجة، فبعد أن كان مناهض لسياسات الدوحة الإرهابية أصبح في صفوف المدافعين عن إمارة الشر.