أ ش أ

أطلقت الشرطة البلجيكية اليوم السبت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياة لتفريق المتظاهرين من ذوي “السترات الصفراء” في بروكسل والذين طالبوا باستقالة رئيس الوزراء تشارلز ميشيل.

وذكرت شبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين قاموا بالقاء الحجارة والمواد المشتعلة على قوات الشرطة البلجيكية التي حالت دون وصولهم إلى مقر رئيس الوزراء والمباني الحكومية الأخرى.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البلجيكية بأن قرابة 400 شخص شاركوا في المظاهرات، حيث قامت الشرطة باعتقال 100 منهم بتهمة حيازة مواد خطرة مثل الألعاب النارية فضلًا عن السترات الواقية التي يمكن ان تستخدم في المصادمات مع قوات الشرطة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن سبب اندلاع المظاهرات في بروكسل غير معروف، حيث أن بلجيكا لم ترفع الضرائب على الوقود وهو السبب المباشر الذي أدى إلى انطلاق مظاهرات “السترات الصفراء” في باريس.

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البلجيكية تطلق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ببروكسل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .