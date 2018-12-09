انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب: لا دليل على التواطؤ مع روسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 12:00 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن ممثلي الادعاء لم يتوصلوا إلى دليل على التواطؤ مع روسيا رغم إجراء تحقيق طويل ومكلف لبحث اتهامات بتدخل موسكو في حملته الانتخابية عام 2016.

وبعد يوم من حديث مدعين أمريكيين بالتفصيل عن محاولة روسية لم تكن معروفة في السابق لمساعدة حملة ترامب في انتخابات الرئاسة، كتب الرئيس الأمريكي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "بعد عامين وملايين الصفحات والوثائق (وتكلفة تجاوزت 30 مليون دولار)، لا تواطؤ".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد خلصت إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة عام 2016 سعياً لدعم ترامب.

ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر في قضية "تآمر" ترامب مع روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من جهتها نفت موسكو التدخل في الانتخابات، كما قال ترامب إنه لم يحدث أي تواطؤ، ودعا لإنهاء التحقيق.