انت الان تتابع تفاصيل خبر "معاريف": نتنياهو يسعى لإظهار علاقته بالسعودية للعلن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 12:00 صباحاً - كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عمل مؤخراً على إظهار العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية إلى العلن قبيل الانتخابات الإسرائيلية في مارس المقبل.

وأكدت الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت، أن يوسي كوهين رئيس الموساد السابق شريك في خطوة نتنياهو، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينت "معاريف" أن نتنياهو يسعى لإظهار العلاقات مع السعودية إلى العلن، حيث أجرى العديد من الاتصالات معها إلى جانب عدد من الدول العربية.

كما ذكرت الصحيفة أن نتنياهو وقف إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علي غرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في مواجه الغضب الدولي عليه إثر تأكيد تقارير استخباراتية ضلوع بن سلمان في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بأكتوبر الماضي.

ووفق الصحيفة فإن نتنياهو يرى أن بن سلمان سيحافظ على التحالف مع السعودية لمصلحة "إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "إن إسرائيل تدير اتصالات مكثفة مع العديد من الدول في العالم العربي، على أساس مصالحها في مواجهة إيران".

يشار إلى أن السعودية سعت خلال الفترة الماضية إلى ربط علاقات قوية مع "إسرائيل" من خلال الزيارات المتبادلة، وعقد صفقات لشراء أجهزة تجسس على معارضي ولي العهد محمد بن سلمان.

وكشف "الخليج 365" مؤخراً عن وجود مشاورات ولقاءات سرية جديدة تجري على قدم وساق بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين؛ بهدف التوقيع على اتفاقيات شراء منظومات أمنية متطورة، وتدعيم تبادل الخبرات العسكرية بين الطرفين.