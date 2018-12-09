انت الان تتابع تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن اكتشاف نفق جديد لـ"حزب الله" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 12:00 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اكتشف نفقاً جديداً يمتد من الأراضي اللبنانية إلى الحدود الشمالية للأراضي المحتلة مخترقاً الخط الأزرق.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانب اللبناني أو من قبل "حزب الله" على الإعلان الإسرائيلي.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في "تويتر" أن "مسار النفق تحت سيطرة الجيش ولا يشكل تهديداً".

وأشار أدرعي إلى أنه "تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل إليه من الجانب اللبناني نفسه للخطر، ويجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق".

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على اكتشاف نفق حزب الله قائلاً: "يواصل الجيش بمشاركة المؤسسة الأمنية العمل على الحدود الشمالية بنجاح باهر. نقضي على سلاح الأنفاق التابع لحزب الله بشكل ممنهج وحازم. العملية لا تزال في بدايتها ويجب التحلي برباطة الجأش وبالصبر. سنواصل العمل حتى إتمام العملية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من يوم السبت أنه أطلق النار تجاه 3 أشخاص أثناء محاولتهم الاقتراب من قواته المتمركزة على الحدود مع لبنان، أثناء الكشف عن أنفاق يزعم أن "حزب الله" اللبناني يستخدمها.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توتراً على خلفية إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اكتشاف أنفاق على حدود "إسرائيل" الشمالية، قال إن حزب الله اللبناني حفرها بهدف تنفيذ عمليات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر "إسرائيل" حزب الله أكبر تهديد على حدودها، وقد أقرت أنها نفذت هجمات متكررة في سوريا لمنع حصول "حزب الله" على شحنات أسلحة من إيران.

ويوم الخميس، كلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب، إزاء ما قالت إنها "حملة تشنها ضد البلاد".