انت الان تتابع تفاصيل خبر إلهان عمر "تلجم" قساً هاجم المسلمين.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 12:00 صباحاً - تصدّت أول امرأة مسلمة انتُخبت في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، لهجوم أطلقه قس محافظ قال فيه: إن "الكونغرس تحوّل إلى جمهورية إسلامية".

وقالت عضوة الكونغرس إلهان عمر، وهي من أصول صومالية، في تغريدة على "تويتر" مخاطبة القس إي دبليو جاكسون: "حسناً سيدي، الكونغرس سيشبه أمريكا، وعليك التعايش مع ذلك".

بدوره أيّد الأستاذ الجامعي الكويتي، عبد الله الشايجي، تصريحات "عمر"، وقال إنها ألجمت القس الأمريكي، معرباً عن ترحيبه بتعليقها، وكتب في تغريدته: "برافو إلهان"

وذكرت صحيفة "ذي هيل" أن القس قال في تصريح إذاعي إن الكونغرس بات أشبه بالجمهورية الإسلامية، ونحن بلد مسيحي يهودي (..) ومن لا يحب ذلك فعليه أن يعيش في مكان آخر بكل بساطة، لا تحاولوا تغيير بلدنا إلى نوع من الجمهورية الإسلامية".

وكان جاكسون قد خسر، في مايو الماضي، انتخابات تمهيدية لتمثيل فيرجينيا في مجلس الشيوخ، وكان قبل ذلك مرشّح الجمهوريين لتولي منصب نائب الحاكم في الولاية، عام 2013.

وهذا ليس أول موقفي نقدي؛ إذ انتقدت عضوة الكونغرس الأمريكي بيان الرئيس دونالد ترامب، الصادر حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما تضمّنه من تأييد ودعم للمملكة العربية السعودية.

وفي نوفمبر الماضي، اختار الناخبون الأمريكيون في ولايتي مينيسوتا وميشيغان أول امرأتين مسلمتين لعضوية الكونغرس، وكانت إلهان إحداهما.