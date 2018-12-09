انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. أمريكية تعثر على ابنتها بعد 69 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 12:00 صباحاً - عثرت سيدة أمريكية على ابنتها بعد غياب 69 عاماً عنها، بعد مساعدة اختبار الحمض النووي في لمّ شمل العائلة.

وبحسب شبكة "فوكس" الأمريكية، فإن جينيفيف كوني مولتروب حملت "سفاحاً" وهي في سن الثامنة عشرة، ودخلت المستشفى عام 1949 لكي تلد، لكن عائلتها لم تكن ترغب بوجود هذا المولود في دارها، ولذلك لجأت إلى الكذب وقالت لها إن الطفلة ماتت خلال الولادة. وفي الواقع تم تسليم المولودة الجديدة إلى دار للأيتام، وهناك قامت بتبنيها عائلة من كاليفورنيا الجنوبية.

وبعد خمس سنوات توفيت أمها بالتبني، وسرعان ما تزوج والدها بالتبني ولم تحظ الطفلة بحب زوجة الأب، ومن تلك اللحظة أخذت تحلم بالعثور على عائلتها الحقيقية.

وفي عيد الميلاد الماضي حصلت مولتروب على هدية من ابنتها، حيث تبرعت بتغطية قيمة اختبار الحمض النووي الذي ساعدها في العثور على أقاربها ولقاء أمها في فلوريدا.