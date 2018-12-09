انت الان تتابع تفاصيل خبر اليمن.. توزيع أراضٍ مجانية على أسر تضررت من السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ربيع الأول 1440 12:00 صباحاً - صرفت مؤسسة عقارية يمنية، اليوم السبت، أراضي سكنية لـ500 أسرة محتاجة، بينهم عائلات غادرت السعودية بعد التضييق عليهم من سلطات المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفق إعلان مبادرة "مؤسسة السعيد الاستثمارية"، فإن الفئات المستهدفة هي من المغتربين العائدين بشكل نهائي من السعودية، وذوي الدخل المحدود من أبناء محافظة حضرموت شرقي البلاد، وستُمنح الأراضي مجاناً أو مقابل مبالغ محدودة.

وفي تصريح صحفي، قال مدير العلاقات في المؤسسة، عبد الله بن سعد، إن الهدف من المبادرة تخفيف معاناة تلك الشرائح، وتشجيع قطاع الأعمال على خدمة المجتمع.

وأضاف أن السلطات المحلية رحبت بالخطوة، داعياً مختلف الجهات الرسمية المعنية إلى تسهيل الإجراءات القانونية والمساهمة في إنجاح المشروع.

وتابع أن ميثاق تأسيس الشركة ينص على تخصيص 10% من صافي الربح للأعمال الإنسانية والتنموية، في حين يمتاز المشروع بتوفر جميع الخدمات الأساسية، إذ تم تخصيص مساحات لإنشاء مدارس ومساجد ومراكز صحية.

يشار إلى أن مئات اليمنيين يعودون سنوياً إلى بلادهم بعد أن عملوا سنوات عديدة في السعودية، وذلك مع توجه المملكة إلى توطين الوظائف (سعودة الوظائف).

ومع وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، طرأت تغييرات على استيعاب الأجانب في الشركات والمؤسسات الخاصة، كما ضيّق الخناق بفرض شروط على إقامتهم، وهو ما دفع عدداً كبيراً منهم إلى ترك السعودية.

ويعاني ملايين اليمنيين من أوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية سيئة نتيجة الحرب التي تقودها السعودية والإمارات ضد مليشيا الحوثي، والمتواصلة منذ مارس 2015.