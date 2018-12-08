الخليج 365 - متابعات في تصرف اثار تعليقات ساخرة، انزلت السفارة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس العلم القطري حتى يتكرر التبول كما قال أكاديمي الإماراتي. @MBA_AlThani_ السفارة القطرية في باريس قامت بإنزال العلم القطري كي يتكرر مشهد التبول للشرطة الفرنسية و غيرهم على أسوار السفارة .. هذا ما أوصلته إليكم دبلوماسيتكم pic.twitter.com/XLkWaRN9jc — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) December 8, 2018 وأوضح رئيس تحرير بوابة العين الاخبارية، الدكتور علي النعيمي في تغريدة مرفقة بالفيديو "السفارة القطرية في باريس قامت بإنزال العلم القطري كي يتكرر مشهد التبول للشرطة الفرنسية و غيرهم على أسوار السفارة .. هذا ما أوصلته إليكم دبلوماسيتكم". الرابط

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبول الشرطة بسياجها: السفارة القطرية تنزلها علمها في باريس.. فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .