فيديو.. فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة: اخجلوا من أنفسكم!

الخليج 365 - متابعات
وصرخت الفتاة وهي ترتدي سترة صفراء على بزة عسكرية مموهة: "لا تخربوا باريس".
أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس اليوم السبت، "انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، لقد تعبنا من العولمة"
وصرخت الفتاة وهي ترتدي سترة صفراء على بزة عسكرية مموهة: "لا تخربوا باريس".
وتشهد فرنسا احتجاجات غاضبة ضد رفع الأسعار وضعت حكومة ايمانول ماكرون في ازمة غير مسبوقة وخصوصا مع تظاهرات الغضب التي وقعت اليوم.
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