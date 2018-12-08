قمع ومصابون وحرائق ومدرعات بالشوارع.. سبت ناري في فرنسا

كان يوم السبت عصيبا على فرنسا، ولا سيما العاصمة باريس التي تحولت شوارعها الرئيسية إلى ساحة حرب بين محتجي حركة " السترات الصفراء" وقوات الأمن، مما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين، فضلا عن اعتقال المئات، وإلحاق خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي،كريستوف كاستنير، في مؤتمر صحفي عقده السبت، توقيف 1385 شخصا خلال الاحتجاجات، مشيرا إلى تسجيل 118 إصابة بين المحتجين، و37 في صفوف قوات الأمن.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، لإجراء حوار جديد مع ممثلي حركة "السترات الصفراء" متعهدا أن تعالج الحكومة المخاوف بخصوص...