ترامب معلقا على مظاهرات فرنسا: اتفاق باريس للمناخ لا يسير على نحو جيد

كتبت: شرين طه

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على مظاهرات "السترات الصفراء" التي تجتاح المدن الفرنسية منذ 17 نوفمبر الماضي، منتقدا اتفاق باريس للمناخ.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابة الشخصي على "تويتر"، إن "اتفاق باريس لا يسير على نحو جيد " مضيفا: "المظاهرات وأعمال الشغب في أرجاء فرنسا".



وتابع الرئيس الأمريكي أن "الفرنسيين لا يرغبون في دفع مبالغ ضخمة من الأموال لدول في العالم الثالث تسيرها أنظمة مشبوهة بهدف حماية البيئة".