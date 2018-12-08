الحكومة الفرنسية تكشف وجود مخربين بين السترات الصفر.. صور

رشا عبدالوهاب
كد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي أن مخربين تسللوا بين المتظاهرين وتم التصدي لهم، وذلك بعد عودة الأوضاع إلى الهدوء النسبي بعد اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين من حركة "السترات الصفراء"، في "سبت الغضب" الرابع ضد الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان فيليب قد ترأس منذ قليل اجتماعًا أمنيًا عاجلًا، لبحث تطورات احتجاجات السترات الصفر وكيفية التعامل معها.
ومن جانبه، كشف كريستوف كاستنير، وزير الداخلية الفرنسي، عن حجم الاعتقالات والإصابات التي خلفتها الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين من حركة "السترات...
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