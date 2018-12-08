محمد أبو العينين: أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها.. فيديو

عبد الخالق صلاح

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين؛ رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي؛ إن مصر أصبحت في صدارة أفريقيا، تستضيف كماً هائلاً من الشباب على مستوى القارة؛ موضحًا أن إمكانيات القارة الأفريقية تجعلها مطمعاً للعالم كله لما فيها من "ماس ويورانيوم ونحاس ومعادن نفيسة وغاز وبترول"؛ قائلًا: «أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها».

وأضاف "أبو العنيين" خلال حواره مع «النيل للأخبار»، على هامش منتدى أفريقيا 2018؛ أن الشباب الأفريقي لديهم رؤية مستقبلية للقارة؛ لافتًا إلى أن مصر سوف ترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل...