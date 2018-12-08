بلدية التليل احتفلت بإضاءة القرية الميلادية بحضور حبيش ودرغام

لفت رئيس بلدية التليل ​شربل عبود​، خلال احتفال البلدية بإضاءة ملكة الأشجار والقرية الميلادية في باحة دار البلدية وسط البلدة، إلى "أنّنا نحتفل في هذه الأيام الصعبة ب​عيد الميلاد​ المجيد ووطننا ممزّق والنزاعات والانقسامات تنهش جسده وتنشر رائحة الخراب و الخوف، ولكن ما زالت تطنّ في آذاننا كلمات الملاك جبرائيل لرعاة ​بيت لحم​ الّذين كانوا يحرسون حراسة الليل على رعيتهم قائلا: "لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو ​المسيح​ الرب".

وركّز على أنّ "بشارة الملاك تزرع الفرح والأمل والرجاء، وتبدد الخوف من القلوب، وهي لنا جميعًا، فدعونا نكون كالرعاة كلّ واحد منّا بموقعه ومسؤوليّته ووظيفته وعائلته راع صالح لننهض بوطن صالح".

وقد حضر الاحتفال كلّ من النائبين ​هادي حبيش​ و​أسعد درغام​، فاعليات سياسية، رؤساء اتحادات بلدية، رؤساء بلديات وحشد كبير من أبناء البلدة.