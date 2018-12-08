الدفاع المدني: جريح اثر حادث سير على طريق عام الشبريحا - صور.

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريح جراء تعرضه ل​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ و ​دراجة نارية​ على طريق عام الشبريحا – صور"، مشيرة إلى أن "عناصر من الدفاع عملت على نقله الى ​مستشفى​ جبل عامل".

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