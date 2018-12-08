الدفاع المدني: إخماد حريق شب بمنطقة حي ماضي بالقرب في الضاحية الجنوبية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "حريقا اندلع بمنطقة ​حي ماضي​ بالقرب من حلويات السلطان خلف محطة هاشم في ​الضاحية الجنوبية​"، مشيرةً إلى أن "عناصر من فرق الاطفاء التابعة لفوج اطفاء الضاحية أخمد الحريق الضخم وشارك أيضا 3 فرق اطفاء بالاضافة الى مواكبة سيارتي اسعاف تابعة للدفاع المدني ​الهيئة الصحية الاسلامية​".

وعملت فرق الاطفاء على تفقد بعص المباني والمستودعات المجاورة خوفا من امتداد الحرارة اليها، حيث تم تأمينها بشكل كامل.