الدفاع المدني: إخماد حريق شب بمنطقة حي ماضي بالقرب في الضاحية الجنوبية

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "حريقا اندلع بمنطقة حي ماضي بالقرب من حلويات السلطان خلف محطة هاشم في الضاحية الجنوبية"، مشيرةً إلى أن "عناصر من فرق الاطفاء التابعة لفوج اطفاء الضاحية أخمد الحريق الضخم وشارك أيضا 3 فرق اطفاء بالاضافة الى مواكبة سيارتي اسعاف تابعة للدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية".
وعملت فرق الاطفاء على تفقد بعص المباني والمستودعات المجاورة خوفا من امتداد الحرارة اليها، حيث تم تأمينها بشكل كامل.
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