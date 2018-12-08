أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تصادم بين 3 سيارات على تقاطع ​المدينة الرياضية​ باتجاه ​السفارة الكويتية​"، موضحةً أنّ "الأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة".

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