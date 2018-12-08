تشييع شقيقة محمد كبارة بمأتم رسمي وشعبي في جامع طينال بطرابلس

شيّعت ​طرابلس​، شقيقة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​محمد كبارة​، الحاجة نجاة عبد اللطيف كبارة، بمأتم رسمي وشعبي في جامع طينال، شارك فيه ممثل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال ​نقولا تويني​، ممثّل رئيس الوزراء المكلف تأليف الحكومة ​سعد الحريري​ النائب ​سامي فتفت​، وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال ​معين المرعبي​، عدد من النواب، شخصيات سياسية وحزبية وأمنية وعسكرية واجتماعية واقتصادية وهيئات مدنية ونقابية ومخاتير ووفود شعبية.

بعد الصلاة على جثمان الراحلة، سار موكب الجنازة إلى مدافن ​باب الرمل​، حيث ووري في الثرى، من ثمّ تقبّل كبارة وأشقاؤه وسائر أفراد العائلة التعازي.