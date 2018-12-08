تشييع شقيقة محمد كبارة بمأتم رسمي وشعبي في جامع طينال بطرابلس

شيّعت طرابلس، شقيقة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، الحاجة نجاة عبد اللطيف كبارة، بمأتم رسمي وشعبي في جامع طينال، شارك فيه ممثل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، ممثّل رئيس الوزراء المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري النائب سامي فتفت، وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، عدد من النواب، شخصيات سياسية وحزبية وأمنية وعسكرية واجتماعية واقتصادية وهيئات مدنية ونقابية ومخاتير ووفود شعبية.
بعد الصلاة على جثمان الراحلة، سار موكب الجنازة إلى مدافن باب الرمل، حيث ووري في الثرى، من ثمّ تقبّل كبارة وأشقاؤه وسائر أفراد العائلة التعازي.
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