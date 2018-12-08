الجراح شدد على اهمية العمل الاجتماعي والاقتصادي والاستثمار بالشباب اللبناني

شدد وزير ​الاتصالات​ في حكومة تصريف الاعمال ​جمال الجراح​ خلال حفل تكريم له في في ​كازينو لبنان​ على "اهمية العمل الاجتماعي والاقتصادي والاستثمار في ​الشباب اللبناني​ وتوفير خدمات الانترنت والاتصالات بتوجيهات من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​".

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