وفاة شخص نتيجة سقوطه داخل منور مصعد في منطقة مفرق الحلوة في طرابلس

توفي شخص متأثّرًا بجروح مختلفة في رأسه أُصيب بها نتيجة سقوطه داخل منور مصعد أحد الأبنية في منطقة مفرق الحلوة في ​أبي سمراء​ - ​طرابلس​، وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على نقله إلى المستشفى.

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