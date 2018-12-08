روحاني: التعاون الاقليمي بين ايران وروسيا يجب ان يستمر حتى تحقيق النتيجة المرجوة

وصف الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ خلال استقباله رئيس ​مجلس الدوما الروسي​ فيتشيسلاف فولودين، علاقات التعاون بين ايران و​روسيا​ بانها ودية ومتنامية، مؤكدا ان "التعاون الاقليمي بين البلدين يجب ان يستمر حتى تحقیق النتيجة المرجوة"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لاستخدام جميع الامكانيات المتاحة لتنمية العلاقات الشاملة مع روسيا، وان الدول الاخرى ليست قادرة على المساس بالعلاقات بين البلدين على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين كانت ودية للغاية في السنوات الماضية، حيث لاحظنا تطور مستوى العلاقات بين البلدين على جميع الاصعدة"، موضحاً أن "العلاقات بين ​طهران​ ومسكو شهدت في غضون السنوات الخمس الماضية تحركا جديدا من خلال سعي واهتمام المسؤولين الايرانيين والروس"، وقال: "لحسن الحظ فقد تم الاستفادة بشكل جيد في السنوات الاخيرة من الطاقات والقدرات المتاحة في سياق تنمية التعاون والعلاقات بين البلدين".