اندلاع حريق في الضاحية الجنوبية وسماع أصوات سيارات الاطفاء

أفادت معلومات صحفية بأن "انفجارًا قويًّا دوى في منطقة ​حي ماضي​ في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، تلاه ​اندلاع حريق​ داخل بورة في الحي بالقرب من حلويات السلطان خلف محطة هاشم، تبيّن أنّه ناجم عن انفجار مولد للكهرباء في المنطقة".

ولفتت إلى أنّ "عناصر ​الدفاع المدني​ حضروا إلى المكان ويعملون على اخماد الحريق، كما حضرت سيارات اسعاف استعدادا لأي طارئ".