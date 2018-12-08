اندلاع حريق في الضاحية الجنوبية وسماع أصوات سيارات الاطفاء

أفادت معلومات صحفية بأن "انفجارًا قويًّا دوى في منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، تلاه اندلاع حريق داخل بورة في الحي بالقرب من حلويات السلطان خلف محطة هاشم، تبيّن أنّه ناجم عن انفجار مولد للكهرباء في المنطقة".
ولفتت إلى أنّ "عناصر الدفاع المدني حضروا إلى المكان ويعملون على اخماد الحريق، كما حضرت سيارات اسعاف استعدادا لأي طارئ".
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