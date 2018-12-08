زعيم تحالف الفتح العراقي: الفياض مرشح رئيس الوزراء لوزارة الداخلية وليس مرشحنا

أكد زعيم تحالف الفتح العراقي، ​هادي العامري​، أن "المرشح ل​وزارة الداخلية​ ​فالح الفياض​ هو مرشح رئيس ​الحكومة​ ​عادل عبد المهدي​ وليس مرشح تحالف ​البناء​"، معتبراً أنه "ليس من حق تحالف الفتح ترشيح الفياض لهذا المنصب فهو ليس من حصته، لكن عبد المهدي رشح الفياض الذي ينتمي للتحالف".

ويرفض زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية، لكن تحالف البناء يؤكد بشكل مستمر، أن مرشحه الوحيد للمنصب هو الفياض.