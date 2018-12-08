زعيم تحالف الفتح العراقي: الفياض مرشح رئيس الوزراء لوزارة الداخلية وليس مرشحنا

أكد زعيم تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، أن "المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض هو مرشح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وليس مرشح تحالف البناء"، معتبراً أنه "ليس من حق تحالف الفتح ترشيح الفياض لهذا المنصب فهو ليس من حصته، لكن عبد المهدي رشح الفياض الذي ينتمي للتحالف".
ويرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية، لكن تحالف البناء يؤكد بشكل مستمر، أن مرشحه الوحيد للمنصب هو الفياض.
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