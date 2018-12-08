خارجية الصين استدعت السفير الكندي احتجاجا على توقيف مسؤولة شركة "هواوي"

استدعت وزارة الخارجية ​الصين​ية، السفير الكندي للاحتجاج على التوقيف "غير المعقول والمنحطّ" للمديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات، مينغ وانتشو. وكانت قد أوقفت المديرة المالية للشركة في 1 كانون الأول في فانكوفر، خلال تبديلها لطائرتها في كندا أثناء توجّهها في رحلة من ​هونغ كونغ​ إلى ​المكسيك​، وهي تواجه تهمًا أميركية مرتبطة بالقيام بأعمال تجارية للتحايل على العقوبات المفروضة على ​إيران​؛ ما أدّى إلى عودة التوتر بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ والصين بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.

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