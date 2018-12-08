السيسي: القارة السمراء هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال

أكد الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​ خلال جلسة ريادة الأعمال في إطار فعاليات منتدى ​أفريقيا​ 2018 أن "القارة السمراء، هي مستقبل ​الاقتصاد العالمي​ وريادة الأعمال، لأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية"، مشيراً إلى أن "المنتدى يمثل أحد قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول قارتنا الأفريقية، ويمثل تأكيدا لرؤيته تجاه ​الشباب​ في مصر ودول القارة الشقيقة، وثقته في عقولهم وقدارتهم".

ولفت إلى أن "الشباب أغلى ما نملك من ثروة، وأن أفكارهم المبتكرة هي المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فهم القوة والطاقة القادرة على صناعة مستقبل أكثر إشراقا للقارة الشابة"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبيرة، لذلك يجب تعزيز التعاون بين الحكومات و​القطاع الخاص​، لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في أفريقيا، وتوحيد الجهود نحو تمكين شباب أفريقيا، وتوفير الإمكانات التي تسمح لهم بإطلاق طاقاتهم، وتنمية قدراتهم على الإبداع".

ووجه السيسي رسالة للعالم، قائلا: "إن أفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال، لأنها تمتلك كافة العناصر التي تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، تسهم فيها مشروعات رواد الأعمال بقوة وفعالية"، كاشفاً عن أن "مصر حرصت على القيام بإجراءات تجاه دعم وتمكين الشباب، خاصة في مجال ريادة الأعمال".