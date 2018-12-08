داخلية مصر أعلنت مقتل اثنين من منفذي هجوم دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ "مقتل جهاديَين من المتورطين في الاعتداء على ​حافلة​ أقباط في المنيا جنوب مصر في تشرين الثاني الماضي، الّذي تبناه "داعش".

وفي التفاصيل، أوضحت في بيان، أنّ "تتبّع وملاحقة باقي العناصر المنفّذة للحادث، أسفر عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم في إحدى المناطق الجبلية بنطاق محافظة أسيوط"، مبيّنةً أنّه "تمّت مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأسفر ذلك عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفّذة للحادث والمكنيين: أبو مصعب وأبو صهيب".

وفي الثاني من تشرين الثاني، شهدت محافظة المنيا اعتداء على حافلة تقل حجّاجًا أقباطا كانوا عائدين من زيارة لدير الأنبا صموئيل، ما أدّى إلى سقوط سبعة قتلى.